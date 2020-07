Shanna Kress

Harcelée par des fans flippants

La starlette de téléréalité Shanna Kress reçoit des messages déplacés de la part d’hommes qui prennent leurs rêves pour la réalité…

Du coup, ils lui envoient des messages déplacés sur le Net. La Française de 33 ans, exilée aux États-Unis pour percer dans la musique, a donc poussé un coup de gueule dans une story Instagram. «Les mecs qui se tapent des conversations en pensant que je suis en couple avec eux depuis des mois, et qui m’envoient des «Bébé, tu me manques», «Pourquoi tu ne me réponds pas?», «Je m’inquiète pour toi»... On va se calmer!», s’est-elle énervée.