Francia Raisa est harcelée par les fans de Selena Gomez

Francia Raisa vit une période très compliquée. Depuis qu’elle a laissé sous-entendre, en avril 2023 sur TMZ, qu’elle était toujours en froid avec Selena Gomez, à qui elle avait donné un rein en 2017, l’actrice est victime de cyberharcèlement. Outrés, des fans de l’ex-star de Disney Channel, qui souffre du lupus, une maladie auto-immune chronique pouvant affecter divers organes du corps, envoient des messages haineux à l’Américaine de 34 ans. Celle-ci avait pourtant sauvé leur idole. «J’espère que quelqu’un t’arrachera ton autre rein, espèce de pute», lui a notamment balancé un de ses haters. «Je pense que c’est ce message qui m’a fait le plus mal, a confié Francia à TMZ. Personne ne tolère l’intimidation, en particulier Selena.» L’ex de Justin Bieber, qui sortirait désormais avec Zayn Malik, est en effet une fervente militante contre ce genre de comportement sur les réseaux sociaux. Même si ces attaques virulentes la «dérangent mentalement», Francia fait tout son possible pour prendre de la distance. «Je suis très heureuse, je vis ma vie et j’envoie de l’amour à tout le monde», a-t-elle dit.