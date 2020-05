Billie Eilish

Harcelée par un fan détraqué

La chanteuse Billie Eilish a eu peur pour elle et sa famille. Un admirateur obsédé s’est pointé plusieurs jours devant sa maison.

En cette période de pandémie, les gens craignent le moindre contact physique avec des inconnus. Billie Eilish, qui tient aussi à sa sécurité et à celle de sa famille, a vécu des moments angoissants depuis le lundi 4 mai. Ce jour-là, un certain Prenell Rousseau a sonné à la porte de sa villa. Selon TMZ, quand le père de Billie lui a répondu via l’interphone, le fan de 24 ans lui a demandé s’il s’agissait bien de la maison de son idole. Face à sa réponse négative, l’individu ne s’est pas pour autant découragé.