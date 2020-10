Meghan Markle : Harcelée sur le Net, elle a cru en mourir

La duchesse de Sussex Meghan Markle a été la personne la plus trollée du monde en 2019. Sa santé mentale en a beaucoup pâti.

À l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, samedi 10 octobre 2020, Meghan Markle, 39 ans, et son mari, le prince Harry, 36 ans, se sont confiés à cœur ouvert sur le podcast «Teenager Therapy». Il faut dire que la duchesse de Sussex a vu son moral se détériorer quand elle a été victime de harcèlement sur le Net, à la suite de son mariage, en 2018. «Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de communication, mais c’est aussi un endroit où il y a beaucoup de déconnections. Je peux en parler personnellement, on m’a dit qu'en 2019, j’ai été la personne la plus trollée dans le monde entier, homme ou femme», a expliqué l’ancienne héroïne de la série «Suits».