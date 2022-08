À cause de nudistes, elles n’osent plus aller seules à la rivière

Andelfingen (ZH) : Harcelées par des nudistes, elles n’osent plus aller seules à la rivière

Deux cavalières, habituées à se promener sur la rive de la Thur, se disent de plus en plus confrontées à des hommes nus et insistants. Les habitants de la commune sont également excédés.



Les deux cavalières ont peur de se promener seules au bord de la rivière. 20 Minuten

Depuis plusieurs années en été, des naturistes prennent des bains de soleil dans le plus simple appareil, au bord de la Thur, à Andelfingen, dans des zones dédiées.

De leur côté, Patricia* et Selina*, deux cavalières de 25 et 26 ans, ont toujours aimé longer le cours d’eau avec leurs chevaux, afin qu’ils puissent en profiter pour se rafraîchir. Et si elles assurent que la présence de nudistes ne les avait jusqu’ici pas dérangées, la situation se serait «aggravée» depuis la pandémie. Ceci, car ils auraient également investi des lieux qui ne leur étaient au départ pas dédiés.

Une situation «insupportable» pour les deux femmes, qui regrettent de ne plus pouvoir aller profiter de la baignade sans devoir essuyer des remarques déplacées d’hommes qui n’hésitent pas à s’approcher d’elles, en mettant l’accent sur leurs attributs.

Promenades accompagnées

Désormais, elles n’osent plus se rendre sur les lieux sans être accompagnées d’une tierce personne ou d’un chien. Et elles ne semblent pas être les seules à être harcelées. «Dernièrement, une autre cavalière a été approchée par deux hommes nus, qui lui ont demandé si elle était à vendre, raconte Selina. Ils sont de plus en plus insistants. Faut-il qu’il se passe quelque chose pour que l’on agisse enfin?»

En ville, des habitants sont également inquiets. «Je ne laisse plus mes enfants jouer au bord de la rivière, explique un riverain. Avant, de nombreuses familles s’y baignaient. Mais depuis le début de la pandémie, les nudistes ont investi toute la rive. Vraiment, je pense que beaucoup veulent s’épargner la vue d’un tel spectacle.»

Bisbilles entre anciens et nouveaux nudistes

Un couple de naturistes d’Andelfingen explique comprendre le ras-le-bol des habitants. «Le problème n’existe que depuis deux ans environ, depuis que Google et les portails en ligne signalent l’existence du site naturiste», explique l’homme de 56 ans.

Selon lui, une loi tacite s’appliquait jusqu’ici entre les riverains et la communauté naturiste: «La partie plus en aval nous était dédiée, alors qu’en amont se retrouvaient les personnes en maillot de bain. Et lorsque des familles et des enfants passaient à proximité, nous nous faisions plus discrets.»

Sa compagne de 43 ans, explique elle aussi avoir des craintes à se rendre seule à la rivière, pointant du doigt une philosophie différente entre «nouveaux» et «anciens» naturistes. «Le problème, c’est que les nouveaux viennent ici pour faire des rencontres intimes au vu et su de tous», renchérit son compagnon, qui explique qu’il y a déjà eu des altercations entre les deux camps. «Nous, nous voulons juste bronzer en paix. Eux, c’est autre chose qu’ils souhaitent.»

*Noms connus de la rédaction

Davantage de contrôles en vue Si elles ont tenté d’en parler à la police, les deux cavalières disent n’avoir pas été prises au sérieux: «On nous a dit qu’on ne pouvait rien faire tant que les hommes ne nous touchaient pas.» Contactée, la police cantonale zurichoise affirme qu’il n’existe pas d’interdiction de se baigner nu dans le canton. «Mais si quelqu’un se sent perturbé dans son intégrité personnelle, nous agissons», répond un porte-parole. Ainsi, les personnes sont contrôlées et, en fonction de leur comportement, elles peuvent faire l’objet d’une plainte. Président de la commune, Hansruedi Jucker affirme que les autorités doivent être avisées de tout comportement inadéquat: «Et si l’on devait constater une hausse de la fréquence de plaintes justifiées, elle effectuera davantage de contrôles.»