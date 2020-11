Scandale à la RTS : La SSR confie son introspection à un cabinet externe

Suite aux révélations fracassantes du «Temps», l’entreprise nationale de radiotélévision suisse mandate une étude d’avocats spécialisée dans le droit du travail.

La SSR a indiqué lundi avoir mandaté trois enquêtes indépendantes pour faire toute la lumière sur des cas présumés de harcèlement à la RTS. Trois personnes ont été récemment mises en cause, dont l’ex-présentateur Darius Rochebin. Le personnel de la SSR devrait être informé du résultat des enquêtes en février.

Enquête externe

La SSR a par ailleurs lancé une enquête externe pour déterminer l’existence d’éventuelles responsabilités au sein de la hiérarchie de la RTS. La conduite des investigations a été confiée à l’ancienne présidente du Tribunal cantonal vaudois Muriel Epard et à l’ancien président de la Cour des comptes de Genève Stanislas Zuin.

Cette enquête devra déterminer si les responsabilités et les rôles étaient clairement identifiés et si les supérieurs et les services ont correctement exercé leurs responsabilités, a encore précisé la SSR dans un communiqué.