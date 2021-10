Genève : Harcèlement dans la danse: la Ville veut une enquête

Le chef de la culture, Sami Kanaan réagit après la publication de témoignages de danseuses et danseurs publiés dans «Le Temps» sur les agissements d’un chorégraphe.

Suite aux révélations du « Temps » , le Syndicat Suisse Romand du Spectacle et le collectif Art_sainement ont réclamé un audit à la Ville de Genève, qui a subventionné, entre autres, la compagnie pendant des années. Ce jeudi, le Département de la culture a répondu favorablement à cette demande. La Municipalité souhaite associer les collectivités publiques ayant soutenu Alias de s’associer à l’enquête. Celle-ci devra « apporter un éclairage plus complet et circonstancié sur les faits de harcèlement et d’abus dans le milieu de la danse contemporaine, notamment comment une situation comme celle de la compagnie Al ia s a pu durer si longtemps » , indique la Ville. La démarche permettra également de préciser et compléter les mesures déjà initiées pour éviter que cela se reproduise.