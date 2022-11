Harcèlement et violence, Yverdon tente une nouvelle approche

Yverdon-les-Bains (VD) : Harcèlement de rue et violence, la Ville tente une nouvelle approche

Le Service de la sécurité publique de la Cité Thermale a lancé un dispositif-pilote pour les victimes et témoins de harcèlement de rue et de violence. Il permet un premier contact avec une répondante civile au lieu, précédemment, d’un interlocuteur de la police.

La particularité du nouveau dispositif pour les victimes et témoins de harcèlement de rue et de violence présenté par la municipalité d’Yverdon-les-Bains réside dans l’accueil et le premier contact avec une répondante issue du domaine social et formée à la médiation. «En sa qualité de civile, celle-ci n’est pas soumise au devoir de dénoncer les faits venus à sa connaissance, permettant ainsi d’établir un climat de confiance. Par la suite, avec l’accord de la personne concernée, une activation d’un pool de policiers en vue d’un entretien en cas de suspicion et de faits relevant d’infractions pénales pourra avoir lieu», lit-on dans un communiqué de la deuxième ville du canton de Vaud.