Selon des études menées à Lausanne et à Fribourg, environ trois quarts des femmes ont subi une forme de harcèlement sexuel dans la rue. Et c’est d’autant plus vrai pour la tranche des 16-25 ans. Mais les plaintes demeurent rares, de crainte de ne pas être entendues ou de représailles, voire à cause de l’absence de preuves. Une jeune apprentie du sud fribourgeois a quant à elle finalement décidé de franchir le pas, et sa plainte n’est pas restée lettre morte.