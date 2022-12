Lausanne: Harcèlement et viols à l’uni: étudiants «attristés et déçus, mais pas surpris»

Le harcèlement sexuel est souvent tabou, et pas uniquement à l’UNIL.

Les chiffres font froid dans le dos. Près de 150 cas d’attouchements à caractère sexuel non désirés et quatre viols à l’UNIL ont été recensés dans une enquête portant sur les cinq dernières années. «Nous avons été attristés et déçus de voir qu’autant d’actes répréhensibles ont été révélés par cette étude. Cependant, le compte Instagram @paietonUnil avait déjà recueilli plusieurs témoignages anonymes de situations de harcèlement sexuel. Nous ne pouvons donc pas dire que nous sommes entièrement surpris par ces révélations», réagit la Fédération des associations d’étudiants (FAE).