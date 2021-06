Lausanne : Harcèlement, insultes, drogue: le Béjart Ballet est dans la tourmente

Après la révélation de comportements inappropriés au sein de l’école Rudra Béjart et l’annonce d’un audit, des membres, ou anciens, de la compagnie dénoncent eux aussi un climat malsain.

Fin mai, on apprenait que de «graves manquements» constatés au sein de l’école Rudra Béjart, fondée par Maurice Béjart, avaient entraîné la suspension des cours et le renvoi du directeur et de la régisseuse. La RTS avait récolté les témoignages de plusieurs élèves qui évoquaient des faits de maltraitance psychologique, de tyrannie et de surentraînement. Vendredi, le conseil de fondation du Béjart Ballet, qui chapeaute également l’école, annonçait pour sa part avoir mandaté une société spécialisée pour mener un audit général sur les faits dénoncés. Mais cette affaire a fait surgir de nouvelles révélations, émanant cette fois de danseurs de la compagnie Béjart Ballet. Un collectif d’anciens collaborateurs a ainsi adressé une lettre au conseil de fondation, révèlent la RTS ainsi que «24 heures».