paris : Harcèlement moral à France Télécom: ouverture du procès en appel des ex-dirigeants

Le procès en appel d'ex-dirigeants de France Télécom s’est ouvert mercredi à Paris, plus de deux ans après leur condamnation inédite pour «harcèlement moral» à la suite d'une série de suicides de salariés

En première instance, Didier Lombard et l’ancien numéro deux, Louis-Pierre Wenès, avaient été condamnés à un an de prison dont huit mois avec sursis, et 15’000 euros d’amende, le 20 décembre 2019. Une condamnation inédite à la suite d’une série de suicides de salariés. «Des faits que je conteste avoir commis», a déclaré devant la cour l’ancien patron, âgé de 80 ans. Il y a «des choses que j’aurais voulu éviter» «mais qui ne sont pas la conséquence de mesures décidées de façon centralisée», a-t-il poursuivi.

En 2019, le tribunal avait relevé le «rôle prééminent» de Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès dans la mise en place d’une politique de réduction des effectifs «jusqu’au-boutiste» sur la période 2007-2008. «Je considère qu’il y a trois ans (...) il n’y a eu aucun effort pour comprendre la politique que nous avions menée pour sauver France Télécom» devenue Orange en 2013, a indiqué Didier Lombard. Louis-Pierre Wenès a lui évoqué un «jugement humainement difficile», qui l’a «rempli de colère, d’émotion et d’incompréhension». Tous deux ont été brièvement interrompus par la présidente Pascaline Chamboncel-Saligue, qui a jugé leur déclaration liminaire trop longue.

«Souffrance de ses salariés»

L’ex-DRH de l’entreprise, Olivier Barberot, condamné à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15’000 euros d’amende, s’était désisté de l’appel initialement interjeté. Tous les prévenus avaient par ailleurs été condamnés à verser solidairement plus de 3 millions d’euros de dommages et intérêts aux parties civiles, anciens employés et familles de victimes.