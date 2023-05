hôtellerie-restauration: Harcèlement moral et sexuel très fréquent contre les employés

Dans ses recherches, menées entre février et avril 2023, le syndicat indique que les employés sont également insatisfaits de la planification et des horaires de travail. Deux tiers des répondants ne reçoivent pas les plans de travail deux semaines à l’avance, comme le prescrivent la loi et la convention collective nationale de travail (CCNT). Cette même proportion d’employés dénonce des pauses et des jours de congé supprimés lors des périodes de surcharge. En sus, près des trois quarts sont contactés en permanence ou de temps en temps par leur chef pendant leur temps libre, précise le communiqué.