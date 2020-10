Grand Conseil : Harcèlement sexuel au travail: signal vaudois à Berne

Le Grand Conseil a adopté une résolution demandant à l’Assemblée fédérale d’inscrire le harcèlement dans la liste des discriminations concernées par l’allègement du fardeau de la preuve.

Le but du texte de l’ancien député du groupe Ensemble à gauche et POP Jean-Michel Dolivo: pousser les entreprises à davantage de responsabilité dans la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, a expliqué le socialiste Alexandre Démàtriadès.

Une parole contre une autre

Sans compter que souvent ces situations de harcèlement sont présentes entre collègues ou dans le cadre d’un lien hiérarchique. «C’est souvent une parole contre une autre et très difficile à faire valoir dans le cadre d’une instruction», a ajouté le député.

Dans 82,8% des cas, la partie qui demande à être reconnue comme discriminée par l’employeur est déboutée par la justice, selon une étude de 2017. L’allègement du fardeau de la preuve vise à rendre vraisemblable le fait par un haut degré de probabilité et non une preuve absolue.

Pas une condamnation

Son collègue Philippe Jobin a ajouté qu’il était inutile de revenir à la charge, alors que l’Assemblée fédérale a refusé en juin 2019 par 133 non et 51 oui une motion identique du socialiste Mathias Reynard. Il a émis des doutes sur l’utilité d’une telle initiative. Cela se passe à Berne, a-t-il relevé, estimant plus efficace de «secouer nos conseillers nationaux».