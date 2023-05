Harcèlement sexuel dans les centres d’asile: les victimes n’osent pas parler

La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) a effectué 17 visites dans des centres d’asile en 2021 et 2022 et a fait état d’au moins quatre cas de violences sexuelles envers des demandeuses d’asile. (image d’illustration)

Elle était incapable de se défendre, a-t-elle raconté plus tard à la police. Lui, de son côté, a déclaré qu’elle était consentante. C’est ce qu’attestent les documents mis à la disposition de la «NZZ am Sonntag». Au final, le ministère public n’a pas retenu l’infraction de viol et n’a pas engagé de poursuites pénales.