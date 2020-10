Être femme et porter un uniforme n’est pas toujours facile. (Photo d’illustration)

«Ça va des compliments sur le port de l’uniforme, aux phrases crues comme «viens dans la 113 [n° de voiture] que je te baise», voici les quelques mots rapportés par le quotidien Le Temps qui a mené une enquête sur le harcèlement sexuel dans le milieu de la police. Cinq femmes ont accepté de briser le silence et expliquent ce qu’elles ont pu subir. Entre remarques graveleuses, gestes déplacés, partages de clichés à caractères pornographiques, mais également le manque de soutien de leur hiérarchie, certaines ont démissionné. D’autres ont été mise en congé ou mutées .

Une hiérarchie dépassée

Interrogé sur le sujet, Olivier Botteron, commandant de la Police municipale lausannoise dit regretter cette situation. Il explique avoir récemment ouvert deux enquêtes administratives pour des cas de harcèlement sexuel rapportés par des collaboratrices. Un des accusés a fait appel à son avocat. Quant à Monica Bonfanti, commandante de la police cantonale genevoise, elle affirme que: «Il me déplaît beaucoup de lire que des plaintes auraient été retirées car cela ne servirait à rien. Rien ne sert jamais à rien. L’idée que je me fais de l’utilité d’une procédure est tout le contraire, et il est regrettable que des policières dont le travail est justement, entre autres, d’enregistrer des dépôts de plaintes de citoyen-ne-s aient ce sentiment.»