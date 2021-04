Australie : Harcèlement sexuel: les élus n’auront plus d’immunité

Les parlementaires australiens seront désormais soumis à la réglementation sur le harcèlement sexuel au travail, a annoncé jeudi le gouvernement conservateur qui tente d’apaiser la colère de l’opinion après des accusations d’agression sexuelle au Parlement.

Le Premier ministre Scott Morrison a indiqué que son gouvernement réviserait la législation sur la discrimination sexuelle afin que les parlementaires, les magistrats et les fonctionnaires soient tenus responsables du harcèlement de leurs collègues sur le lieu de travail. «Il s’agit de mettre tout le monde sur un pied d’égalité, dans la mesure du possible», a déclaré Scott Morrison à la presse depuis Canberra.

Les parlementaires, les juges et les fonctionnaires bénéficient actuellement d’une immunité en matière de harcèlement sur le lieu de travail même s’ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales en cas d’agression sexuelle.

Cette décision fait suite à un rapport intitulé «Respect@Work» (respect au travail) publié l’an dernier à la suite d’une enquête sur le harcèlement sexuel. Elle intervient également quelques semaines après deux affaires retentissantes impliquant deux ministres et qui ont fragilisé l’exécutif.

«Faute grave»

De nombreuses voix dénoncent de longue date la culture sexiste de la classe politique australienne. Michaelia Cash, qui a remplacé la semaine dernière le plus haut responsable juridique du gouvernement, a indiqué que parmi les changements législatifs figurerait le fait que le harcèlement sexuel au travail relèverait désormais de la «faute grave» et serait un motif valable de licenciement. Le gouvernement prévoit également d’étendre la période pendant laquelle une victime peut signaler un incident de six mois à deux ans, a-t-elle ajouté.