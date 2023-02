Cinéma : Harcèlement: Thomas Langmann condamné

Le producteur de «The Artist», 47 ans, «estime que l'infraction n'est pas constituée» et «va faire appel», a déclaré son avocat. Le fils du célèbre producteur Claude Berri a été reconnu coupable d'avoir harcelé sa femme, qui l'avait quitté enceinte de leur deuxième enfant, via l'envoi de nombreux SMS et e-mails, pour certains dégradants ou insultants, en 2017 et 2018.