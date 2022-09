Marseille : Harceleuse d’Inès Reg condamnée à de la prison ferme

Marina, une puéricultrice de 38 ans, a n’a eu de cesse de suivre Inès depuis ses débuts en 2020, dès ses premiers spectacles dans de petites salles parisiennes. Ce qui avait tendance à flatter celle qui commençait dans le métier. Petit à petit, cette admiratrice s’est montré de plus en plus intrusive. Elle lui a offert de nombreux cadeaux, parfois onéreux à plus de 300 euros, ou certains provenant de la boutique préférée d’Inès, alors même qu’elle n’en avait jamais parlé publiquement. D’après le quotidien, cette femme aurait même fait un aller et retour Paris-Marseille pour apporter des fleurs et des chocolats à l’humoriste qui était malade.