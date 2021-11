Genève – Harceleuse virtuelle obsessionnelle devant la justice

Une jeune femme est soupçonnée d’avoir envoyé des centaines d’e-mails, de messages et de commentaires à un ex et sa nouvelle compagne, ainsi qu’à ses enseignants.

Des centaines d’e-mails et messages ont été envoyés de fausses adresses et comptes fictifs. VQH

«On a l’impression d’être dans une série Netflix», a déclaré vendredi la présidente du Tribunal de police de Genève, jugeant ce qu’elle a qualifié d’affaire «hors normes».

Sur le banc des accusés, L. est soupçonnée d’avoir «harcelé de manière obsessionnelle et durable» une demi-douzaine de plaignants. Les chefs d’accusation sont nombreux: menaces, calomnie, injure, contrainte ou encore dénonciation calomnieuse. Avec elle, D., ancien camarade de classe et ex-amant, est prévenu de complicité dans le second volet.

Quelque 900 e-mails ont été envoyés depuis une cinquantaine d’adresses électroniques. Des faux comptes créés sur les réseaux sociaux auraient également permis à l’accusée de dénigrer ou liker de manière factice et d’écrire des centaines de commentaires et messages malveillants. Pour couronner le tout, des commandes de nourriture ont été effectuées de manière indue. Cette importante affaire de «stalking» (harcèlement obsessionnel, ndlr) s’est déroulée, selon l’accusation, en deux phases et sur plusieurs années (lire encadré).

«Un véritable tsunami» Les faits listés dans l’acte d’accusation du Ministère public se sont déroulés en deux phases. En 2017, il est reproché à L., après une brève relation avec l’un des plaignants, de s’être introduite dans ses comptes mail et réseaux sociaux afin de s’envoyer et d’envoyer à des tiers des messages. Elle est également soupçonnée de l’avoir menacé et d’avoir inondé ses profils, ainsi que ceux de sa nouvelle compagne, de commentaires désobligeants, de faux likes et de fausses demandes d’abonnements. Les deux victimes présumées ont ainsi dû passer plusieurs heures par jour à nettoyer leurs pages, dont certaines étaient professionnelles ou à but lucratif, comme un blog de voyage. Malgré une médiation, la prévenue est accusée d’avoir continué ses agissements. Le deuxième volet s’est déroulé au sein du Collège pour adultes. «Un véritable tsunami», a estimé la présidente du Tribunal de police. Il est reproché à L. d’avoir, durant trois mois, «persécuté de manière obsessionnelle et durable» une de ses enseignantes. L’acte d’accusation mentionne des e-mails envoyés à la professeure, puis à son conjoint, mais aussi à la direction de l’établissement, via des adresses créées pour l’occasion. De nombreux messages et courriels à connotation sexuelle explicite et contenant de nombreuses insultes, faisaient état d’une relation intime entre la prof et l’élève. Ces accusations, également relayées sur d’autres supports, auraient permis à l’accusée de se faire passer pour une victime, conjointement avec son enseignante. Dans les deux volets, des menaces de mort auraient été envoyées par la prévenue à divers plaignants.

Des questions de la présidente, il ressort que L. a déjà été impliquée dans une affaire de harcèlement à l’époque où elle était au collège. À son paroxysme, 50 messages avaient été envoyés dans la même soirée à un enseignant.

Ayant quitté l’établissement sans terminer sa formation, elle avait ensuite poursuivi ses études au collège pour adultes avec succès. Sa maturité en poche, elle a intégré la faculté de droit durant deux ans avant de s’orienter vers une formation de détective privée qu’elle doit commencer prochainement.

«Je me suis rendu compte que j’étais naïve sur les réseaux sociaux, mes comptes étaient publics», a-t-elle argumenté afin de faire comprendre aux juges qu’elle n’avait pas les compétences pour accomplir les actes qui lui étaient reprochés. L’accusée s’est défendue de souffrir de dépendance vis-à-vis d’internet et a qualifié son rapport au monde virtuel de «normal pour quelqu’un de mon âge».

«Je n’ai jamais voulu lui pourrir la vie»

Devant le tribunal, L. a contesté quasiment toutes les charges, à l’exception de quelques «commentaires» concernant le premier volet de l’affaire. La jeune femme a nié tout désir de vengeance envers son ex, décrivant dans un premier temps, une relation empreinte de «respect» avant de qualifier sa présumée victime d’«inconstant», qui lui «faisait peur».

De leurs rapports post-relation, elle dira qu’ils échangeaient régulièrement. «Je n’ai jamais voulu saboter son compte dédié au voyage, ni lui pourrir la vie.» Les deux victimes présumées n’avaient pas fait le déplacement pour donner leur version des faits, mais de nombreuses plaintes avaient été déposées dans ce dossier.

La peur et le stress durant des mois

Mais à lire l’acte d’accusation, ce premier volet n’était qu’un hors-d’œuvre, comparé à l’affaire qui a secoué une volée du collège pour adultes en 2019. «Un véritable tsunami», a imagé la présidente du Tribunal de police.

Au centre du harcèlement, récipiendaire de centaines d’e-mails, son enseignante de français, principale victime présumée, a témoigné «d’un jeu malsain, d’un délire érotomane engendrant peur, angoisses et stress» qui ont perturbé jusqu’à sa vie privée. Son compagnon d’alors a abondé, relatant les semaines barricadés dans la maison, avec une machette. Les rumeurs de relation entre l’enseignante et l’accusée, véhiculées par les e-mails et messages, ont perturbé la vie de l’établissement, a témoigné son directeur, racontant le soulagement ressenti lors de l’arrestation de L. Mis en cause comme complice dans ce deuxième volet, D. s’est défendu de toute implication, qualifiant son ancienne petite-amie de «manipulatrice, menteuse et toxique».

Le Ministère public, absent lors de l’audience, a requis 11 mois de prison avec un sursis de trois ans, ainsi que des peines pécuniaires avec sursis contre L. Le complice présumé risque quant à lui 4 mois de prison avec sursis et des jours-amende, au même régime. Leurs deux avocats ont, eux, plaidé l’acquittement. Le verdict ne sera pas rendu avant quelques semaines.