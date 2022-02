Basketball : Harden et Embiid sont inarrêtables

Les Sixers sont allés s’imposer à New York, tandis que les Lakers se sont fait humilier chez eux par La Nouvelle-Orléans, dimanche en NBA.

Utah a infligé une deuxième défaite d’affilée (118-114) à Phoenix, dimanche en NBA, tandis que les Lakers se sont fait humilier chez eux par La Nouvelle-Orléans et que l’imposant duo Joel Embiid/James Harden a fait gagner Philadelphie à New York.

Sans leur leader Chris Paul, absent pour au moins six semaines en raison d’une fracture à un pouce, les fins de matches sont plus difficiles pour les Suns, quand le score est serré. Illustration avec Jay Crowder (16 pts), qui, après avoir ramené les siens à trois unités (117-114) puis capté un rebond sur l’action suivante, a paniqué et envoyé le ballon en touche, à deux secondes du terme, au grand dam de Devin Booker (30 pts, 7 rbds, 7 passes).

Mitchell (26 pts) a été le meilleur marqueur pour Utah, toujours 4e après ce huitième succès en neuf rencontres. Il a été impeccablement soutenu par Jordan Clarkson (22 pts) et Rudy Gobert, qui a livré une grosse bataille à l’intérieur (16 pts, 14 rbds, 3 contres) face à DeAndre Ayton (23 pts, 7 rbds). «On a tellement de talent, c’est dur de nous faire perdre quand on joue comme cela», a commenté le pivot français.

Les Lakers touchent le fond

A l’Est, Joel Embiid et James Harden, très complémentaires pour leur deuxième association, ont permis à Philadelphie d’accrocher un troisième succès d’affilée à New York (125-109). Si le Camerounais a été dominant à l’intérieur (37 pts, 9 rbds, 4 contres), «The Beard» (le barbu) s’est fendu d’un triple-double (29 pts, 16 passes, 10 rbds), défendant de surcroît très bien (5 interceptions).

«On ne peut pas nous stopper. Que faire? James est un grand passeur et je monopolise aussi beaucoup d’attention. Donc il faut choisir, rester sur moi ou sur lui. Et si on nous contient, on a des coéquipiers qui seront libres avec des shoots ouverts», a exposé Embiid.