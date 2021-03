Haris Seferovic (à dr.) a inscrit le 0-2 dimanche sur la pelouse de Braga. Son 14e but de la saison. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Dimanche soir, Benfica a dominé Braga 0-2 et remonte sur la troisième marche du podium de la Liga Nos, derrière le Sporting et Porto.

Cette victoire a été en partie due au talent d’Haris Seferovic. Juste avant la pause, le Lucernois de 29 ans a adressé une passe à Rafa Silva pour le 0-1. Le Portugais lui a rendu la pareille dès la 56e minute sur le 0-2. L’international suisse a donc réalisé dimanche son 14e but de la saison en championnat. Une belle manière de fêter son 100e match en Liga Nos.

Poursuivre sur cette lancée

Il reste sur une série incroyable de six buts en quatre rencontres depuis le 1er mars, dont deux doublés face à Boavista et Belenenses. Et il peut une nouvelle fois à rêver à devenir meilleur buteur du championnat du Portugal, comme lors de la saison 2018-19.