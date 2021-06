Euro 2020 - Haris Seferovic est prêt à tout et surtout à enquiller les buts

Mais au niveau de l’offensive de la «Nati», plusieurs questions se posent tout de même, avant d'affronter le Pays de Galles, samedi à Bakou. Parce qu'une fois n'est pas coutume, le sélectionneur Vladimir Petkovic a le choix des armes. Que ce soit au niveau des noms qui composeront son XI, ou à celui de son dispositif tactique. Jouera-t-il avec une pointe (Seferovic) avec Xherdan Shaqiri en soutien? A deux devant (Seferovic et Embolo ou Gavranovic) avec le Liverpuldien en No 10? Le suspense est total.

Forcément, quand «Sefe» a été proposé à la presse helvétique et européenne – même si à cause du Covid, peu voire aucun journaliste international n’avait fait le déplacement de Mərdəkan, au Nord de la péninsule de Abşeron - comme un des deux interlocuteurs de la fin de l'entraînement avec Ruben Vargas, de nombreuses questions sur le sujet lui ont été posées.

Le Lucernois n'est pas le plus prolixe des interlocuteurs au sein de son groupe de 26 au niveau de la zone mixte et l'homme n'est pas le plus en danger pour une place de titulaire. Donc les interviews réalisées ce mardi n'ont pas révolutionné le genre. Le joueur s’est contenté d’avouer que, «honnêtement, que je joue avec Mario Gavranovic ou Breel Embolo à mes côtés, pas de soucis, a-t-il éludé. Mais moi, je préfère quand même évoluer à deux attaquants, parce que c'est moins difficile, on peut ainsi se partager le travail et pas seulement offensivement.»