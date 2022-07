Football: Haris Seferovic, nouveau club, nouvelle vie?

A 30 ans, et après cinq saisons passées au Benfica Lisbonne, l’attaquant suisse Haris Seferovic a choisi de changer d’air. Il prend la direction de la Turquie, et de Galatasaray, pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Il a en effet été prêté pour un an au club stambouliote.

Ce furent ensuite Lecce et Novara en Italie, puis la Real Sociedad en Espagne, et l’Eintracht Francfort en Allemagne. Avant l’atterrissage au Benfica Lisbonne, à l’été 2017. Seferovic allait passer cinq magnifiques saisons dans la capitale portugaise, étant même sacré roi des buteurs lors de la saison 2018/19 (29 matches, 23 buts).

Mais les choses ont fini par se dégrader. Certes pas épargné par les blessures lors de la saison dernière, Seferovic a vu son temps de jeu s’étioler. Et dès le moment où le club lisboète ne comptait plus sur lui, autant qu’il aille chercher ailleurs ce qu’il ne trouvait plus à Lisbonne. Ce sera donc Galatasaray, avec la ferme idée de s’y imposer, et d’ainsi marquer les esprits avant la Coupe du monde.