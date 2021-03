Jura Bernois : Haro sur une plainte contre une famille sinistrée

La plainte pour négligence d’une association de défense des animaux contre une famille dont des veaux ont péri calcinés a ravivé l’élan de sympathie envers les sinistrés. Une pétition solidaire de 23’857 signatures a été déposée vendredi.

CortŽbert, le 28 janvier 2021. La famille WŸthrich, de g. ˆ d. Lisa, AndrŽ, Christine (la maman), Coralie et Damien, dans les dŽcombres de leur ferme qui a brulŽ dans la nuit de jeudi 21 et vendredi 22 janvier. LÕincendie a causŽ la mort de plusieurs dizaines de veaux et a suscitŽ un grand Žlan de solidaritŽ dans la rŽgion. Photo Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

Association suisse attaque, association française défend

Alors que l’homme à l’origine de la pétition s’attendait à récolter au mieux 1000 signatures, la mobilisation, l’indignation et la solidarité ont dépassé les frontières du Jura bernois avec un soutien inattendu venu de l’Hexagone. D’après RJB, la Fédération française de la protection animale a tourné le dos aux accusations de négligence de Peta et a pris fait et cause pour la famille. Les sinistrés ont pu être relogés rapidement grâce à un élan de solidarité hors du commun.