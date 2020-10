États-Unis : Harris et Pence s’affrontent sur le Covid-19 lors d’un débat ferme mais courtois

Le débat entre le vice-président américain Mike Pence et la colistière de Joe Biden Kamala Harris a largement abordé la gestion de la pandémie par l’administration Trump.

À droite, Mike Pence et sa femme Karen, à droite Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff, à quelques minutes du début du débat. (Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés mercredi sur la gestion du Covid-19 qui domine la campagne électorale, lors d’un débat aux enjeux décuplés par les interrogations sur l’âge et la forme de Donald Trump et Joe Biden.