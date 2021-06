Migrations : Harris évoque des discussions «franches» avec le président mexicain

«Il est nécessaire de donner la priorité à ce qui se passe à la frontière», a déclaré la vice-présidente américaine après avoir rencontré Andres Manuel Lopez Obrador.

La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, en visite au Mexique, a appelé mardi à donner la «priorité» aux causes de l’immigration clandestine après avoir eu des discussions «franches» et productives avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador sur cette question.

«Il est nécessaire de donner la priorité à ce qui se passe à la frontière (américano-mexicaine) et nous devons donner la priorité» aux causes qui poussent des milliers de candidats à l’immigration vers les États-Unis, a-t-elle ensuite déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue de cette rencontre. Kamala Harris a également indiqué qu’elle se rendrait elle-même sur la frontière à une date qu’elle n’a toutefois pas précisée. Elle n’a pas dit non plus où elle comptait se rendre sur cette frontière longue de 3000 km entre son pays et le Mexique.