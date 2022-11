Cinéma : Harrison Ford a été rajeuni pour «Indiana Jones»

Ce cinquième volet des aventures de l’archéologue au chapeau, le premier qui ne sera pas réalisé par Steven Spielberg, fait suite à «Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal» (2008), à «Indiana Jones et la dernière croisade» (1989), «Indiana Jones et le temple maudit» (1984) et aux «Aventuriers de l’arche perdue» (1981).