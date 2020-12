Cinéma : Harrison Ford interprétera Indiana Jones une dernière fois

Âgé de 78 ans, l’acteur américain Harrison Ford va une cinquième et dernière fois endosser le rôle de l’intrépide archéologue Indiana Jones.

«Nous sommes en phase de pré-production pour le prochain et dernier épisode d’Indiana Jones. (…) Et bien sûr, Indy lui-même, Harrison Ford, 78 ans, sera de retour pour terminer le voyage de ce personnage de légende», a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, lors d’une conférence organisée jeudi par le groupe Disney pour ses investisseurs.

Retards accumulés

Succès mondial, le film avait donné lieu dans la foulée à deux autres épisodes, tout aussi populaires: «Indiana Jones et le Temple maudit» en 1984 et «Indiana Jones et la Dernière Croisade» en 1989, avec le défunt Sean Connery dans le rôle du père de l’archéologue. Un quatrième volet, «Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal», succès financier mais reçu fraîchement par la critique et une partie des fans de la première heure, était sorti en 2008, toujours avec Harrison Ford.