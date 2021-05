Famille royale britannique : Harry a quitté son pays pour «rompre le cycle» de la souffrance familiale

Le prince a donné une interview jeudi à un podcast américain et indiqué qu’il ne voulait pas commettre les mêmes erreurs que son père avec ses propres enfants.

Le prince Harry a déménagé aux États-Unis avec femme et enfant pour rompre un «cycle» de «souffrance» dans sa famille, après s’être rendu compte que son père, le prince Charles, le traitait «comme il avait lui-même été traité», a-t-il déclaré dans une interview diffusée jeudi.

Ces déclarations du prince Harry s’inscrivent dans le prolongement d’une interview choc avec Oprah Winfrey en mars dernier qui a fait l’effet d’une bombe au Royaume-Uni. Harry et Meghan y accusaient notamment un membre non identifié de la famille royale britannique de s’être interrogé sur la couleur de peau de leur enfant à naître. Harry avait aussi affirmé que sa famille et le prince Charles lui «avaient littéralement coupé les vivres» début 2020.