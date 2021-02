Los Angeles : Harry aimerait que Damian Lewis joue son rôle

Le prince a confié à James Corden ce qu’il pensait de la série «The Crown» et livré quelques anecdotes sur sa famille.

En découvrant les images des deux hommes dans un bus à impériale, début février 2021, on pensait que James Corden avait invité le prince Harry pour un numéro spécial de son « Carpool Karaoke », il n’en était rien. La vidéo, partagée par l’animateur le 26 février 2021, s’intitule simplement «Un après-midi avec le prince Harry et James Corden».

Et durant cet après-midi royal, James Corden a joué les guides touristiques dans Los Angeles pour le papa d’Archie. Premier arrêt: la maison dont la face était utilisée dans «Le Prince de Bel-Air». Persuadé qu’il s’agissait de la maison parfaite pour Harry, Meghan, Archie et leur futur enfant , l’animateur a absolument voulu que le prince fasse une offre d’achat, allant même jusqu’à appeler son épouse sur FaceTime.

De retour sur le toit du bus, les deux hommes ont discuté de la série «The Crown», qui raconte la vie de la famille royale britannique de manière romancée. Pour Harry, 36 ans, le feuilleton peut donner une idée aux gens de la manière dont fonctionne la royauté. «Je me sens beaucoup plus à l’aise avec «The Crown» qu’avec les histoires que je vois écrites sur ma famille ou ma femme», a-t-il confié. Le prince a même déjà une petite idée de l’acteur qui pourrait jouer son rôle si la série se poursuivait. «Ce serait Damian Lewis (ndlr: que l’on a pu voir dans «Homeland» et «Billions»)».