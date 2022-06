Angleterre : Harry et Archie visés par des suprémacistes blancs

Deux Anglais sont jugés pour avoir déclaré que le fils du duc de Sussex était «une abomination».

Le prince Harry, son épouse Meghan et leur fils Archie en 2019, en Afrique du Sud.

Christopher Gibbons et Tyrone Patten-Walsh, deux Anglais de 38 et 34 ans, sont accusés d’avoir pris le prince Harry et son fils Archie, aujourd’hui âgé de 3 ans, pour cibles dans leur podcast «Black Wolf Radio», rapporte le «Sun». Selon les éléments présentés devant le tribunal de Kingston-upon-Thames, les deux hommes, suprémacistes blancs, ont qualifié l’enfant, dont la petite soeur a fêté son premier anniversaire le 4 juin 2022, d’«abomination qu’il faut supprimer» dans leur émission diffusée de 2019 à 2020.