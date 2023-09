Harry et Meghan auraient jeté leur dévolu sur un terrain à Malibu

Le duc et la duchesse de Sussex pourraient bien déménager prochainement de leur splendide domaine de Montecito, à 2 heures de Los Angeles, acquis pour 14 millions de dollars en 2020. Après que la presse les voyait s’installer à Hope Ranch , à une quinzaine de kilomètres de leur domicile actuel, voilà que TMZ écrit maintenant que Harry et Meghan auraient jeté leur dévolu sur une parcelle située à Malibu.

D’après le site américain, des travaux ont déjà été entrepris sur les lieux. Sur plusieurs photos, on peut voir qu’une piscine ainsi qu’un long chemin d’accès depuis la route principale – la Pacific Coast Highway – ont déjà été construits. Le terrain fait 2,5 hectares. La villa, encore à bâtir et dont les plans ont été acceptés par les autorités, près de 1000m2. Le prix de la parcelle serait de 8 millions de dollars auquel il faudrait ajouter 10 millions de dollars pour les travaux. Selon une source, les Sussex, qui ont un nouveau projet pour Netflix, vendraient alors leur propriété de Montecito: «Malibu est suffisamment proche d’Hollywood (ndlr: moins d’une heure en voiture) pour qu’ils fassent des affaires et suffisamment éloigné pour leur assurer sécurité et tranquillité.»