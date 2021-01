Un an après le Megxit : «Harry et Meghan ne regrettent pas d’avoir déménagé aux États-Unis»

Le 8 janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex annonçaient qu’ils se distanciaient de la famille royale britannique. Un an après, ils sembleraient être «plus soudés que jamais».

Cela fait un an que le prince Harry et Meghan Markle se sont éloignés de leur ancienne vie londonienne.

L'annonce de Harry et Meghan avait fait l’effet d’une bombe au sein de la monarchie britannique. Le 8 janvier 2020, les époux évoquaient ouvertement leur difficulté à vivre la pression médiatique et souhaitaient ainsi prendre de la distance afin également de préserver leur fils, Archie, alors âgé de 8 mois. Un an après leur installation en Californie, le couple ne semblerait regretter en aucun cas cette décision.