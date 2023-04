Harry et Meghan privés de balcon à Buckingham

Meghan et Harry, ici en 2018 aux côtés de la reine Elizabeth et de William et Kate, n’ont pas encore dit s’ils assisteraient au couronnement du roi Charles.

D’après les informations obtenues par le «Mirror», seules 15 personnes seront autorisées à sortir du bâtiment pour saluer, en hauteur la foule et pour assister à un show aérien. Ni le duc et la duchesse de Sussex ni le prince Andrew n’en font partie. «Le roi a été très clair sur les gens qu’il souhaite voir représenter la monarchie. Il n’y a pas de place pour les sentiments. Il s’agit d’un événement d’Etat , pas d’une réunion de famille et il est normal que seuls les membres actifs de la famille soient là», a confié la source du tabloïd .

Le roi et sa femme Camilla, qui deviendra reine consort, seront donc entourés de William et Kate et de leurs trois enfants, de la princesse Anne et de son mari, du Prince Edward et de son épouse Sophie, du duc de Kent et de sa soeur la princesse Alexandra, ainsi que du duc et de la duchesse de Gloucester.