Querelles royales : Harry et Meghan snobent Charles, ils ne passeront pas Noël en famille

Les Sussex auraient décliné une invitation du roi pour le traditionnel dîner de famille à Sandringham. L'orage approche, selon la presse britannique.

Meghan et Harry au bord de la rupture définitive avec la famille royale? AFP

Les tensions continuent entre Meghan et Harry d'une part et la famille royale, notamment Charles, d'autre part. Les Windsor ne passeront en effet visiblement pas Noël ensemble à Sandringham, comme le veut la tradition. Le «Daily Mirror» affirme en effet que Meghan et son époux ont décliné l'invitation du roi Charles, pour son premier Noël avec la couronne sur la tête. Selon le journal anglais, le couple restera aux États-Unis, en vue de la publication, en janvier, des mémoires de Harry.

Les rapports entre le roi, son fils et sa belle-fille ne se sont donc pas améliorées depuis que Charles a succédé à sa mère, la reine Elizabeth. Pire, les relations familiales sont «presque au fond du gouffre», toujours selon le «Daily Mirror». D'après leur informateur, les mémoires du mari de Meghan pourraient précipiter «la fin de toute relation entre Harry et sa famille. C'est désespérant et triste». La source affirme que «tout le monde se prépare pour une autre période difficile, à la merci des Sussex».

Le 10 janvier, jour de la parution du livre, titré «Spare» («pièce de rechange») Buckingham pourrait donc vaciller sur ses fondations. Harry veut faire savoir qu'il se sent comme la cinquième roue du carrosse royal et le livre a déjà été qualifié de «venimeux» par le biographe Tom Bower, rapporte Gala. «Le titre est remarquablement toxique. Cela nuira énormément à la réputation de la famille royale dans le monde». Pas sûr que Meghan et Harry soient invités pour Noël 2023…

