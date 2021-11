Los Angeles : Harry et Meghan: une 2e interview avec Oprah Winfrey?

Selon un expert de la famille royale britannique, le couple aimerait faire de nouvelles confessions à l’animatrice, mais cette dernière ne serait pas convaincue.

Diffusée sur la chaîne américaine CBS le 7 mars 2021, l’interview du prince Harry et de son épouse Meghan par Oprah Winfrey avait fait grand bruit et quelque peu déstabilisé la couronne britannique. Le couple avait accusé la famille royale de ne pas avoir soutenu Meghan alors qu’elle avait fait part de ses difficultés psychologiques et avait affirmé que la couleur de peau de leur premier enfant avait été un sujet d’inquiétude pour certains proches de Harry.

Aujourd’hui, il semblerait que le duc et la duchesse de Sussex, parents d’un garçon et d’une fille, aient envie de remettre ça. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Neil Sean, un expert de la famille d’Élisabeth II à «The News». D’après lui, Meghan et Harry, dont l’autobiographie est prévue pour 2022, ont longuement discuté de la possibilité de faire une deuxième interview avec la célèbre animatrice américaine.

Cependant, il n’est de loin pas certain que l’entretien se fasse un jour. Toujours selon Neil Sean, Oprah Winfrey et ses équipes se demandent si tout ce qui a été révélé durant la première interview était la vérité et ne voient pas, pour l’instant, l’intérêt de recevoir le couple une nouvelle fois.