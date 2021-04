Netflix : Harry et Meghan vont produire une série sur les Invictus Games

Le premier projet de l’ex-couple royal pour Netflix sera une série documentaire sur une compétition sportive pour les soldats blessés au combat.

Le prince Harry va produire une série documentaire sur les Invictus Games, compétition sportive pour les soldats blessés, dans le cadre d’un lucratif contrat que son épouse Meghan Markle et lui ont signé avec Netflix l’an dernier, a annoncé mardi la plateforme de streaming.

Harry, qui a servi dans l’armée britannique en Afghanistan et avait organisé les premiers Invictus Games en 2014, apparaîtra à l’écran et produira «Heart of Invictus».