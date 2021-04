Obsèques du Prince Philip : Harry et William rendent hommage à leur grand-père

Les princes William et Harry ont publiquement rendu hommage au Prince Philip. Dans quelques jours, ils escorteront ensemble le cercueil de leur grand-père.

«Un homme extraordinaire»

«Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à son épouse et reine, et à notre famille», a salué le prince William, l’aîné des petits-enfants de la reine Elizabeth et du prince Philip.