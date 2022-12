Football: Kane peut battre un record au Boxing Day

9 buts le lendemain de Noël

Les joueurs ayant marqué le plus de buts lors du Boxing Day sont Robbie Fowler et Harry Kane, avec neuf réalisations. L’attaquant des Spurs a égalé ce chiffre la saison dernière, ce qui signifie qu’il pourrait battre le record cette année lors du match de Tottenham contre Brentford (ce lundi à 13h30).

0 titre de champion d’Angleterre

24 passes décisives

6 joueurs nés à Noël

101 participations au Boxing day

Le club à avoir disputé le plus de matches lors d’un Boxing Day n’est même plus en Premier League. C’est Ipswich Town, aujourd’hui pensionnaire de League One (troisième division anglaise), et ses 101 participations, qui détient le record.