Football : Harry Kane relance Tottenham dans la course à la Ligue des champions

Avec un doublé de Harry Kane au retour des vestiaires, Tottenham l’a emporté sur le terrain de Crystal Palace (0-4), mercredi, lors de la 19e journée, et s'accroche dans la course à la Ligue des champions. Avec 33 points, les Spurs sont 5es à deux longueurs de Newcastle (3e) et Manchester United (4e), qui compte un match en moins, alors que l'équipe de Patrick Vieira végète à la 11e place avec 22 unités.

Après un premier acte assez poussif, où Hugo Lloris – fautif sur l'ouverture du score dimanche dernier - a réalisé un arrêt réflexe remarquable sur une frappe de Jordan Ayew (27e), le retour des vestiaires a été tonitruant. Revenu sans doute affecté par son penalty raté en quarts de finale du Mondial contre la France (2-1) au Qatar, Kane a retrouvé son sens du but en réceptionnant de la tête un centre d'Ivan Perisic pour ouvrir le score (1-0, 48e). Il a doublé la mise cinq minutes plus tard d'une frappe croisée dans le petit filet adverse (2-0, 53e).

Gnonto buteur avec Leeds

Lloris s'est ensuite encore signalé par deux belles parades dans les dix dernières minutes, offrant aux Spurs leur premier match sans but encaissé depuis huit journées. Mais si ces trois points font du bien au moral, les Londoniens vont recevoir Arsenal et affronter deux fois, par la grâce des matches en retard, Manchester City au cours des quatre prochaines journées, qui seront un révélateur des ambitions qu'ils peuvent nourrir dans ce championnat.

Dans les autres matches de la journée, qui concernaient le bas du classement, le Nottingham Forest de Remo Freuler a fait une belle opération en allant gagner à Southampton (0-1), plus lanterne rouge que jamais. Le promu, dont c'est le premier succès loin de ses bases cette saison, sort de la zone rouge et remonte à la 15e place avec 17 points, cinq de mieux que les Saints. Le match nul (2-2) entre Leeds (14e avec 17 points) et West Ham (17e avec 15 points) avec, à la clé, le premier but de l’ancien zurichois Wilfried Gnonto avec les Peacocks, ainsi que celui (1-1) entre Aston Villa (11e, 22 points) et Wolverhampton (19e, 14 points), ne font, eux, pas beaucoup avancer les choses.