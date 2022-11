Catherine Ommanney : «Harry m’a donné le baiser le plus passionné de toute ma vie»

Une ancienne candidate de téléréalité a révélé avoir eu un crush pour le prince Harry quand celui-ci avait 21 ans et elle 34.

Montage photo avec le prince Harry à gauche et Catherine Ommanney à droite. AFP

Catherine Ommanney, aujourd’hui âgée de 51 ans, ne comptait pas forcément prendre la parole mais quand elle a entendu dire que le prince Harry évoquerait ses ex-petites amies dans son autobiographie à paraître prochainement, elle a pris les devants. Celle qui a participé à l’émission «The Real Housewives of D.C» a raconté au Sun leur petite idylle alors qu’elle avait 34 ans et qu’elle était mère de deux petites filles.

La rencontre a eu lieu chez un ami commun, lors d’une soirée à Chelsea en 2006. «Nous avons commencé à parler, c’était comme s'il n’y avait personne d’autre dans la pièce», raconte-t-elle. Après une virée en boîte de nuit, ils sont revenus chez cet ami et il lui a préparé des sandwiches au bacon. «Harry et moi avons partagé une cigarette sur les marches à l’extérieur et il s’est vraiment ouvert à moi». Ils sont ensuite montés dans la salle de bains et ont fait des bêtises, «comme des adolescents, en chantant dans les brosses à dents, en se mettant tout habillés dans la baignoire».

«Il m’a soulevé par la taille»

«Au moment où je lui ai dit que je devais rentrer chez moi, il m’a soulevé par la taille, m’a maintenu contre le mur et m’a donné le baiser le plus incroyable et le plus passionné de toute ma vie», confie-t-elle. «Je suis restée sans voix». Les deux tourtereaux ont continué de s’envoyer des SMS et se sont retrouvés dans des bars privés à plusieurs reprises.

Puis le prince a changé de numéro et Catherine ne l’a plus revu jusqu’en 2009, lors d’un match de polo à la Barbade. «Harry a dépassé ses gardes du corps pour me faire un bisou et un câlin et nous avons eu une excellente conversation. Avec le recul, c’est dommage que nous ne soyons pas restés amis», regrette-t-elle. «S'il n’avait pas appartenu à la famille royale et s’il avait eu dix ans de plus, il aurait été mon homme parfait», sourit-elle avant de conclure: «J’espère qu’il est heureux et qu’il a enfin trouvé un peu de liberté, car c’est quelque chose qu’il recherchait désespérément à l’époque».