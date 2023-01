Royaume-Uni : Harry n’est pas le bienvenu au couronnement de Charles III

Le compte à rebours a commencé. Il ne reste que seize semaines avant le couronnement de Charles III, qui doit être intronisé le 6 mai prochain à Londres. Alors que le prince Harry enchaîne les révélations fracassantes sur sa famille et les apparitions télévisées, le roi et ses proches ne bronchent pas et continuent de vaquer à leurs occupations. Une question est cependant sur toutes les lèvres: comment la famille royale va-t-elle gérer le «cas Harry» au moment du couronnement de Charles III?