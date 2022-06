Devon Murray à Bienne pour rencontrer ses fans

Ils me disent combien ils aiment les films, qu’ils ont grandi en les regardant. Certains me confient également que la saga les a aidés à se sortir de moments vraiment sombres. C’est incroyable de savoir que j’ai pu les aider, ne serait-ce qu’un tout petit peu, à se sentir mieux.

J’ai passé 11 ans à jouer Seamus Finnigan, ce qui était la moitié de ma vie quand le huitième film est sorti. À ce moment-là, je suis rentré en Irlande pour revoir mes amis, ma famille, mes chevaux et aujourd'hui, je profite de la vie. J'ai eu un fils le 2 janvier 2021 et il me prend tout mon temps et tout mon amour. J’adorerais rejouer la comédie un jour, mais il faudrait que le rôle soit bon.