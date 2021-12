Harry Potter: révélations dans l’épisode spécial

RTS : «Harry Potter»: nombreuses révélations dans l’épisode spécial

Les acteurs de la saga ont évoqué leurs souvenirs de tournage dans «Return to Hogwarts». Emma Watson a notamment confié avoir été amoureuse de Tom Felton.

Le 1er janvier 2022 sur HBO Max, aux États-Unis, et deux jours plus tard sur la RTS, les fans du plus célèbre des sorciers découvriront «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», une émission spéciale de près de deux heures dans laquelle les acteurs – Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint en tête – et réalisateurs de la saga évoquent leurs souvenirs et font quelques révélations.