États-Unis : Harry Potter pourrait devenir le héros d’une série

Les dirigeants de HBO Max souhaitent adapter sur le petit écran les longs métrages mettant en scène le jeune sorcier.

Après avoir connu le succès en librairies en sept tomes, puis au cinéma en huit films, Harry Potter pourrait devenir le héros d’une série. C’est du moins ce que rapporte «The Hollywood Reporter ». Selon le magazine, les dirigeants de la plateforme HBO Max réfléchissent à une adaptation des aventures du jeune sorcier et ont entamé des discussions avec des scénaristes en ce sens.

Le projet n’en est qu’à ses balbutiements et le service de streaming appartenant à WarnerMedia a assuré au «Hollywood Reporter» qu’aucune série mettant en scène Harry Potter n’était en développement. Cependant, la publication avance qu’un tel feuilleton est une priorité pour HBO Max et Warner Bros., qui possèdent les droits de la franchise avec l’auteur des livres, la Britannique J.K. Rowling.

Plus que d’une question artistique, il s’agit surtout d’une affaire d’argent. Il faut dire que l’adaptation sur grand écran des aventures de Harry et de ses amis a rapporté plus de 7 milliards de dollars dans le monde. Le sorcier est une véritable poule aux œufs d’or pour Warner Bros.