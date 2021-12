Etats-Unis – Harry Reid, ancien chef démocrate du Sénat, est mort à 82 ans

États-Unis : Harry Reid, ancien chef démocrate du Sénat, est mort à 82 ans

Figure respectée du Parti démocrate, Harry Reid est décédé mardi des suites d’un cancer du pancréas.

Chef de la majorité au Sénat entre 2007 et 2015, l’élu démocrate aura été un personnage majeur de la fin de la présidence de George W. Bush, et d’une grande partie des deux mandats de Barack Obama.

Mormon

Cet orateur au ton posé et laconique, est né et a grandi dans la petite ville minière de Searchlight, dans l’État du Nevada (ouest), dans une maison sans eau courante.

Une pluie d’hommages du côté démocrate a rapidement suivi l’annonce de son décès. Barack Obama a partagé une lettre que l’épouse d’Harry Reid lui avait demandé d’écrire peu avant sa mort, et dans laquelle l’ancien président remercie «un bon ami». «Je ne serais pas devenu président si ce n’avait été pour tes encouragements et ton soutien, et je n’aurais jamais obtenu la plupart de ce que j’ai pu accomplir sans ton talent et ta détermination», écrit Barack Obama.