Durant un concert, Harry Styles conseille une fan trompée

En se rendant en Allemagne pour voir Harry Styles sur scène, Cecilia avait une idée en tête. L’Autrichienne de 21 ans avait décidé de poser une question bien particulière au chanteur qui aurait craqué pour Candice Swanepoel . Sur une pancarte, elle avait écrit: «Il m’a trompée. Dois-je lui pardonner?» Et en plein concert, le Britannique de 29 ans a remarqué le message de Cecilia et s’est mis à lui parler.

Après lui avoir demandé son prénom et l’avoir présentée au public, Harry a demandé à la jeune femme si elle voulait l’avis des spectateurs présents. Après une réponse positive de Cecilia, l’artiste héros d’une bande dessinée a alors lu sa pancarte. Et le public a immédiatement crié qu’elle ne devait pas pardonner sa tromperie à son copain et qu’elle devait le quitter.