pic de recherches - Harry Styles démocratise le vernis à ongles pour hommes

Au début du mois de novembre, Harry Styles annonçait le lancement de sa ligne de cosmétiques. Nommée Pleasing et à destination de tous les genres , cette gamme comprend des soins pour les lèvres et les yeux ainsi que des vernis à ongles .

Avec leurs flacons design et leurs bouchons sphériques, ces vernis sont vite devenus les plus populaires de la collection. Déclinés dans des teintes nacrées, un bleu nuit, un rose et un blanc, ils reflètent l’attrait du chanteur pour c e produit , qu’il porte régulièrement .