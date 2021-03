On ne compte plus les audaces vestimentaires de Harry Styles. Icône de mode, le chanteur britannique, âgé de 27 ans, se situe dans la lignée des David Bowie et autres Freddie Mercury. Il l’a encore prouvé, dimanche soir, à la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles où il est apparu avec trois boas en fausse fourrure portés successivement: un vert, un noir et un lilas.